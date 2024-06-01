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02:01, 1 июня 2024Мир

В США предупредили о грядущей катастрофе для ВСУ

The New Yorker: ВСУ могут столкнуться с катастрофой летом

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) может ухудшиться в ближайшее время из-за активного наступления российских войск и дефицита резервов. Об этом предупредил американский журнал The New Yorker.

«Это лето может стать катастрофой для Украины», — отмечается в публикации. Старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги (внесен в реестр иноагентов) Дара Массикот заявила, что помощи со стороны США будет недостаточно, чтобы Украина смогла сдержать удары российских войск. Она утверждает, что даже такой радикальный шаг, как снижение призывного возраста, не позволит Киеву вовремя восполнять потери.

«Численность некоторых подразделений сократилась на тридцать или даже сорок процентов. И когда личного состава в частях так мало, им очень трудно выполнять поставленные перед ними задачи», — объяснила собеседница журнала.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что направленная на защиту «каждого метра» стратегия украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского позволяет России успешно истощать войска противника. Он также обратил внимание на то, что ВСУ держат войска в местах, где они не выполняют реальной стратегической роли.

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      Маргарита Пименова
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