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06:56, 1 июня 2024Мир

Во Франции напомнили об особой ответственности ядерных держав

Лекорню заявил, что страны несут особую ответственность за нераспространение ЯО

Фото: Thomas Samson / Pool / Reuters

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню напомнил об особой ответственности ядерных держав за нераспространение ядерного оружия. Трансляцию его выступления на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре вел Международный институт стратегических исследований на YouTube.

«Наши американские и британские друзья знают это, наши российские и китайские друзья также знают это», — высказался Лекорню, отметив, что говорит это, как представитель ядерной страны.

Ранее глава Минобороны Франции рассказал, что Париж передал Москве информацию разведки, чтобы помочь с расследованием теракта в «Крокус Сити Холле». Он назвал это хорошим примером партнерства в вопросе борьбы с терроризмом, хотя между РФ и Францией существуют значительные разногласия.

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      Маргарита Пименова
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