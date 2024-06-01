Во Франции напомнили об особой ответственности ядерных держав

Лекорню заявил, что страны несут особую ответственность за нераспространение ЯО

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню напомнил об особой ответственности ядерных держав за нераспространение ядерного оружия. Трансляцию его выступления на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре вел Международный институт стратегических исследований на YouTube.

«Наши американские и британские друзья знают это, наши российские и китайские друзья также знают это», — высказался Лекорню, отметив, что говорит это, как представитель ядерной страны.

Ранее глава Минобороны Франции рассказал, что Париж передал Москве информацию разведки, чтобы помочь с расследованием теракта в «Крокус Сити Холле». Он назвал это хорошим примером партнерства в вопросе борьбы с терроризмом, хотя между РФ и Францией существуют значительные разногласия.