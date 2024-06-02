Чиновник погиб при детонации боеприпаса в российском регионе

Замглавы администрации Корочанского района Белгородской области погиб при взрыве

При детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале утром 2 июня. Отмечается, что погибший был секретарем совета безопасности района.

По словам Гладкова, глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений — Андрей Веденин и Игорь Шевляков — получили незначительные ранения. «Медицинская помощь оказана. Сейчас все находятся на своих рабочих местах», — сообщил губернатор.

Кроме того, в 9:38 мск Гладков сообщил об объявлении ракетной опасности по всей территории Белгородской области. Он призвал местных жителей спуститься в укрытия и находиться в них до объявления отбоя сигнала тревоги.

Ранее угроза атаки беспилотного летательного аппарата была объявлена в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению угрозы.