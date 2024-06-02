Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 2 июня 2024Мир

Момент обрушения жилого дома в Стамбуле попал на видео

На видео показали момент обрушения жилого четырехэтажного дома в Стамбуле

В турецком Стамбуле показали на видео момент обрушения жилого четырехэтажного дома. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Видео снято с противоположной стороны автомобильной дороги, недалеко от автобусной остановки в районе Кючюкчекмедже. На кадрах показано, как многоэтажка внезапно рухнула на проезжую часть, напугав находившихся на улице людей.

Об обрушении четырехэтажного жилого дома в крупнейшем городе Турции стало известно утром 2 июня. Причина инцидента пока не установлена. На месте обрушения работают спасатели и пожарные, в том числе из соседних районов города.

Известно, что как минимум один человек не выжил в результате происшествия. Пожарные полагают, что под завалами все еще остаются люди. Специалисты не исключают, что причиной обрушения мог стать взрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Личную охрану главы Центробанка усилили после повышения ключевой ставки. Коллеги называют Набиуллину Стальной Эльвирой

      Россиянка оставила ребенка в такси и скрылась в лесу

      Россиян предупредили о наказании за уход от НДФЛ

      После атаки украинских дронов-камикадзе пострадал один россиянин

      Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев

      Дженнифер Лопес высмеяли в сети из-за отмены тура по семейным обстоятельствам

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге

      Момент обрушения жилого дома в Стамбуле попал на видео

      Храм Украинской православной церкви закидали яйцами и камнями

      Экс-глава Ирана Ахмадинежад зарегистрировался на выборах президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше