Момент обрушения жилого дома в Стамбуле попал на видео

На видео показали момент обрушения жилого четырехэтажного дома в Стамбуле

В турецком Стамбуле показали на видео момент обрушения жилого четырехэтажного дома. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Видео снято с противоположной стороны автомобильной дороги, недалеко от автобусной остановки в районе Кючюкчекмедже. На кадрах показано, как многоэтажка внезапно рухнула на проезжую часть, напугав находившихся на улице людей.

Об обрушении четырехэтажного жилого дома в крупнейшем городе Турции стало известно утром 2 июня. Причина инцидента пока не установлена. На месте обрушения работают спасатели и пожарные, в том числе из соседних районов города.

Известно, что как минимум один человек не выжил в результате происшествия. Пожарные полагают, что под завалами все еще остаются люди. Специалисты не исключают, что причиной обрушения мог стать взрыв.