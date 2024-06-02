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16:32, 2 июня 2024Экономика

Раскрыты подробности раздела имущества Нюши после развода

Shot: певице Нюше и бизнесмену Игорю Сивову нечего делить после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певице Нюше (настоящее имя — Анна Шурочкина) оказалось нечего делить после развода с бизнесменом Игорем Сивовым. Подробности раздела имущества раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, у пары нет общей недвижимости. Нюша владеет квартирой на Карамышевской набережной в Москве. Жилье площадью 159 квадратных метров певица приобрела в 2016 году. Стоимость недвижимости оценивают в 68 миллионов рублей.

У Игоря Сивова есть квартира в Казани, подробности о ней не раскрываются. Известно, что он купил ее до брака и там прописан. Автомобилей у Нюши и Сивова тоже нет. Поэтому бывшим супругам нечего делить после развода, отмечают эксперты.

7 мая певица объявила о разводе с Игорем Сивовым после семи лет брака. Певица отметила, что давно разошлась с супругом, но решила раскрыть эту информацию только сейчас. У пары двое общих детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

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      Нина Ташевская
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