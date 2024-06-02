Группировка «Восток» сорвала усиление позиций ВСУ в Запорожской области

Бойцы группировки войск «Восток» сорвали усиление позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Владимировки, Макаровки, Белогорья, Гуляйполя», — сказал Гордеев.

Он добавил, что в районе Урожайного и Макаровки были ликвидированы более 120 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, буксируемая гаубица Д-30 и четыре автомобиля.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром. Как указал журналист, ранее считалось, что Киев располагают тысячами американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов и их будет достаточно для обороны. Он подчеркнул, что это мнение оказалось ошибочным.