Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:26, 2 июня 2024Бывший СССР

Российские военные сорвали усиление позиций ВСУ в Запорожской области

Группировка «Восток» сорвала усиление позиций ВСУ в Запорожской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Бойцы группировки войск «Восток» сорвали усиление позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Владимировки, Макаровки, Белогорья, Гуляйполя», — сказал Гордеев.

Он добавил, что в районе Урожайного и Макаровки были ликвидированы более 120 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, буксируемая гаубица Д-30 и четыре автомобиля.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром. Как указал журналист, ранее считалось, что Киев располагают тысячами американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов и их будет достаточно для обороны. Он подчеркнул, что это мнение оказалось ошибочным.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о первом этапе контрнаступления ВСУ. Украина начала атаковать Россию западным оружием

      Названа скрывающая поставки оружия Киеву европейская страна

      Норвегия захотела отправить на родину до тысячи украинцев

      Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на поле боя

      Шахматисту Каспарову грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

      Махачев победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

      Три БПЛА уничтожили над двумя российскими регионами

      Россиянам назвали опасные в жару напитки

      В российском регионе дети пострадали при пожаре

      Россиянам напомнили о минусах рассрочки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше