Объяснено появление человеческого мозга

Nature Human Behaviour: уменьшение количества фолликулов привело к росту мозга

Ученые Университета Сент-Эндрюс в Великобритании предложили новую теорию, объясняющую появление человеческого мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Биологи-эволюционисты предположили, что мозг приматов смог значительно увеличиться, когда энергия, ранее использовавшаяся для поддержания фолликулов яичников, была перераспределена в пользу центральной нервной системы.

Для обоснования новой гипотезы ученые использовали математические модели, учитывающие эволюционные адаптации и энергетические затраты организма. Было установлено, что уменьшение количества фолликулов, способных продуцировать яйцеклетки, привело к высвобождению значительного количества энергии. Это количество энергии примерно равно тому, что необходимо для роста мозга до его текущего размера.

Фолликулы представляют собой сферические скопления клеток, находящиеся внутри яичников. Они выделяют гормоны, которые контролируют фазы менструального цикла. К моменту полового созревания у большинства женщин имеется от 200 до 300 тысяч фолликулов, каждый из которых потенциально способен выпустить яйцеклетку.

Ранее ученые выдвигали гипотезы, согласно которым мозг стал больше из-за перехода к питанию обработанной пищей, тем самым высвобождая ресурсы, тратившиеся на их ферментацию.