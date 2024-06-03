Части россиян пообещали ненормальный июнь

Метеоролог Вильфанд: температура в июне в Ленинградской области будет выше нормы

В июне температура в некоторых регионах европейской части России будет выше климатической нормы. Такую погоду в первый летний месяц их жителям пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам метеоролога, сильнее всего превышать норму будет температура в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. «На остальной территории европейской части страны [температура ожидается] около нормы, но фон положительный, не холодный, не отрицательная аномалия», — поделился информацией он.

Вильфанд также рассказал, что в регионах Приволжского федерального округа, где уже установилась «более или менее нормальная летняя температура», в июне прогнозируется комфортная погода. Так, в Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях столбики термометров будут показывать 26-28 градусов, а в Нижегородской и Кировской областях — около 25 градусов.

Между тем на востоке Урала и в Западной Сибири июнь окажется холоднее нормы, отметил эксперт. Несмотря на то что на Урале через несколько дней ожидается потепление, температура по-прежнему будет на один-два градуса ниже нормы. Кроме того, на юге Западной Сибири, в Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, а также в Алтайском крае и на юге Красноярского края прогнозируются аномальные температуры — на три-четыре градуса ниже нормы, заключил Вильфанд.

Ранее в этот же день москвичей предупредили о дождях с грозами на предстоящей неделе.