Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 3 июня 2024Экономика

Части россиян пообещали ненормальный июнь

Метеоролог Вильфанд: температура в июне в Ленинградской области будет выше нормы

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В июне температура в некоторых регионах европейской части России будет выше климатической нормы. Такую погоду в первый летний месяц их жителям пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам метеоролога, сильнее всего превышать норму будет температура в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. «На остальной территории европейской части страны [температура ожидается] около нормы, но фон положительный, не холодный, не отрицательная аномалия», — поделился информацией он.

Вильфанд также рассказал, что в регионах Приволжского федерального округа, где уже установилась «более или менее нормальная летняя температура», в июне прогнозируется комфортная погода. Так, в Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях столбики термометров будут показывать 26-28 градусов, а в Нижегородской и Кировской областях — около 25 градусов.

Между тем на востоке Урала и в Западной Сибири июнь окажется холоднее нормы, отметил эксперт. Несмотря на то что на Урале через несколько дней ожидается потепление, температура по-прежнему будет на один-два градуса ниже нормы. Кроме того, на юге Западной Сибири, в Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, а также в Алтайском крае и на юге Красноярского края прогнозируются аномальные температуры — на три-четыре градуса ниже нормы, заключил Вильфанд.

Ранее в этот же день москвичей предупредили о дождях с грозами на предстоящей неделе.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Эти поползновения будут пресекаться». Россия ответит на атаки ВСУ по системам предупреждения о ракетном нападении

      Ксения Собчак рассказала о пластической операции на лице

      Роскомнадзор прокомментировал проблему с доступом к государственным сайтам

      Астрономы наблюдали массивную «паукообразную» звезду

      Пьяный полицейский сбил российского врача с двумя детьми на пешеходном переходе

      Администратора Telegram-канала отдали под суд за фейки про Российскую армию

      В Литве решили построить завод боеприпасов

      В России участникам СВО захотели вернуть изъятые водительские права

      93-летний миллиардер Руперт Мердок женился на россиянке. Кто она такая и как они познакомились?

      Проглоченный акулой мужчина рассказал о пережитом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше