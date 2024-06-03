В Госдуме предупредили об опасном последствии сокращения рабочей недели для мам

Депутат Бессараб: сокращение рабочей недели мам может привести к дискриминации

Инициатива о сокращении рабочей недели до 39 часов для мам с двумя и более детьми хороша, но может привести к дискриминации, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О возможных последствиях она заявила в беседе с «Лентой.ру».

По мнению депутата, инициатива требует внимательного и всестороннего обсуждения, так как способна навредить россиянкам, для которых будут вводиться послабления.

Конечно, это логично — помочь женщине, если она ведет домашнее хозяйство, если она действительно заботиться о детях. Неплохо было бы и забирать ребенка из садика раньше, и помогать, может быть, старшим по образовательной программе Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Хотелось бы, конечно, поддержать такую инициативу. Единственный вопрос вызывает: не приведет ли это к дискриминации женщин по признаку именно необходимости сокращения для них рабочей недели? Мы понимаем все, что работодатели бывают разные, и сегодня есть определенные трудности. Например, при явной беременности женщине трудно устроиться на работу. Конечно, ей не отказывают в виду беременности, но мы знаем случаи, когда работодатели отыскивают любую возможность, чтобы отказать беременной, понимая, что впереди предстоит нелегкий процесс: больничные листы, потом отпуск по беременности и родам, соответствующие выплаты», — высказалась парламентарий.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект об установлении для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, сокращенной на один час рабочей недели. Таким образом авторы инициативы призвали создать российским женщинам возможность заниматься детьми, так как они испытывают сильную эмоциональную и физическую нагрузку.

