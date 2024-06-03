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16:07, 3 июня 2024Моя страна

Раскрыты любимые дорогостоящие направления россиян

Tvil.ru: любимым дорогостоящим направлением россиян оказался город Осташков

Фото: Игорь Литвяк / Фотобанк Лори

Город Осташков, расположенный в Тверской области, оказался любимым дорогостоящим направлением российских туристов. Рейтинг востребованных мест, где отдых стоит дороже среднего, раскрыли в онлайн-сервисе Tvil.ru, полный список поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным аналитиков, проживание в Осташкове обойдется в среднем в 8,7 тысячи рублей в сутки. При этом на втором месте оказался курорт Абрау-Дюрсо, средняя стоимость ночи в котором составляет 7,5 тысячи рублей.

В рейтинг также попали город Сортавала в Карелии (7,1 тысячи рублей за ночь с человека), поселок Сириус в Краснодарском крае (6,2 тысячи рублей), поселок Домбай в Карачаево-Черкесии (6 тысяч рублей) и поселок Листвянка на берегу озера Байкал (5,9 тысячи рублей).

Ранее эксперты сервиса назвали Краснодарский край и Крым самыми экономными направлениями для путешествий в апреле. Согласно данным аналитиков, дешевле всего в апреле можно было отдохнуть в Адлере, где средняя стоимость жилья в сутки составляет 2029 рублей.

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      Марк Успенский
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