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18:51, 3 июня 2024Мир

Фермеры заблокировали погранпереходы между двумя странами Евросоюза

France Bleu: фермеры заблокировали погранпереходы между Испанией и Францией

Фото: Albert Gea / Reuters

Французские и испанские фермеры заблокировали пункты пропуска через границы двух государств с целью добиться изменений в аграрной политике Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает France Bleu.

«Заблокированы восемь пунктов пропуска от Каталонии до Страны Басков», — отмечается в сообщении радиостанции.

Демонстранты планируют блокировать погранпереходы между Испанией и Францией не менее 24 часов.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что страны ЕС уже потратили десять миллиардов евро на поддержку европейских фермеров, пострадавших от бесконтрольного украинского экспорта.

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