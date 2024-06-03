Фермеры заблокировали погранпереходы между двумя странами Евросоюза

France Bleu: фермеры заблокировали погранпереходы между Испанией и Францией

Французские и испанские фермеры заблокировали пункты пропуска через границы двух государств с целью добиться изменений в аграрной политике Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает France Bleu.

«Заблокированы восемь пунктов пропуска от Каталонии до Страны Басков», — отмечается в сообщении радиостанции.

Демонстранты планируют блокировать погранпереходы между Испанией и Францией не менее 24 часов.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что страны ЕС уже потратили десять миллиардов евро на поддержку европейских фермеров, пострадавших от бесконтрольного украинского экспорта.