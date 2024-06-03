ФСБ пресекла работу преступной группы по незаконной легализации мигрантов

ФСБ: в Нижегородской области незаконно легализовали тысячу мигрантов

В Нижегородской области ФСБ пресекла работу преступной группы, причастной к незаконной легализации белее чем тысячи мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления спецслужбы.

Выяснилось, что члены межэтнической преступной группы подготавливали фальшивые трудовые договоры и иные бумаги, необходимые для легализации мигрантов из стран Средней Азии. Возбуждено два уголовных дела. Троих подозреваемых заключили под стражу. Незаконно легализованные мигранты помещены в спецприемник для иностранцев.

6 марта сообщалось, что в Тюменской области ФСБ пресекла схему по незаконной помощи тысячи мигрантам. По версии следствия, подозреваемые за деньги незаконно помогали иностранцам сдать экзамен на знание русского языка. В результате более тысячи выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили сертификаты, на основании которых незаконно оформили разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство России или патенты.