Глава КХЛ назвал спорт номер один в России

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов назвал спорт номер один в России. Его слова приводит «Матч ТВ».
Морозов назвал главным спортом страны хоккей. «Если взять многие показатели привлекательности, то будет видно, что хоккей все-таки лидирует в нашей стране. Мы живем с той мыслью, что нам самим нужно дальше расти и развиваться, не равняясь на другие виды спорта», — отметил глава лиги.
Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024 стал «Металлург». В решающей серии команда из Магнитогорска оказалась сильнее ярославского «Локомотива».
Победителем регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». В 68 играх команда набрала 98 очков.