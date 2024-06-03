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23:18, 3 июня 2024Спорт

Глава КХЛ назвал спорт номер один в России

Президент КХЛ Алексей Морозов назвал хоккей спортом номер один в России
Алексей Морозов

Алексей Морозов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов назвал спорт номер один в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Морозов назвал главным спортом страны хоккей. «Если взять многие показатели привлекательности, то будет видно, что хоккей все-таки лидирует в нашей стране. Мы живем с той мыслью, что нам самим нужно дальше расти и развиваться, не равняясь на другие виды спорта», — отметил глава лиги.

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024 стал «Металлург». В решающей серии команда из Магнитогорска оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

Победителем регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». В 68 играх команда набрала 98 очков.

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      Дарья Коршунова
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