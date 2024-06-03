Государство вышло из акционеров производителя воды «Ессентуки»

АО «Кавминкурортресурсы» вышло из числа акционеров «Холдинг Аква»

Государственное АО «Кавминкурортресурсы» вышла из числа акционеров «Холдинг Аква», которая выпускает минеральную воду популярных торговых марок «Ессентуки» и «Нарзан». Об этом пишет РБК со ссылкой на производителя.

Источник издания отметил, что сделка по продаже 25 процентов акций частно-государственного «Холдинга Аква» была закрыта на прошлой неделе. После ее завершения владельцем 100 процентов активов «Холдинга Аква» стало частное ООО «Аква Инвестиции». Сумма сделки и другие подробности покупки акций не сообщаются.