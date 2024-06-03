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15:12, 3 июня 2024Экономика

Государство вышло из акционеров производителя воды «Ессентуки»

АО «Кавминкурортресурсы» вышло из числа акционеров «Холдинг Аква»

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Государственное АО «Кавминкурортресурсы» вышла из числа акционеров «Холдинг Аква», которая выпускает минеральную воду популярных торговых марок «Ессентуки» и «Нарзан». Об этом пишет РБК со ссылкой на производителя.

Источник издания отметил, что сделка по продаже 25 процентов акций частно-государственного «Холдинга Аква» была закрыта на прошлой неделе. После ее завершения владельцем 100 процентов активов «Холдинга Аква» стало частное ООО «Аква Инвестиции». Сумма сделки и другие подробности покупки акций не сообщаются.

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