Иностранцам запретят усыновлять российских детей

Львова-Белова: в ближайшее время иностранцам запретят усыновлять детей из России

В ближайшем будущем иностранцам запретят усыновлять детей из России. Об этом сообщается в докладе о работе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — говорится в документе.

Ранее Львова-Белова призвала правительство ввести в детских садах обязательную и бесплатную культурно-языковую программу для детей мигрантов. Она также предложила открыть на базе общеобразовательных организаций адаптационные курсы для детей, не владеющих русским языком.