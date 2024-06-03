Из кранов россиян потекла вода с «мутантами»

В Гусиноозерске из кранов жилого дома начала течь вода с червями

В городе Гусиноозерске (Республика Бурятия) из кранов жилого дома начала течь вода с «мутантами». Об этом сообщает отделение «Народного фронта» в российском регионе, передает MK.RU.

На качество воды пожаловались жители города — по их словам, в дома и дворы идет один водопровод. На кранах, которые находятся в домах, стоят защитные сетки, а вот в огородах никакой защиты нет, уточнили пострадавшие.

В конце мая в воде обнаружили какую-то живность, похожую на червей. «Вода течет из озера Гусиное. Оно с каждым годом становится все грязнее и заболачивается. Из кранов течет техническая вода. Ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили в ней превышение железа, мутность и энтерококки», — заявили в «Народном фронте».

Ранее нашествие тараканов-мутантов летом предрекли жителям Испании. По словам ученых, у насекомых модифицировались гены, и теперь они стали устойчивыми к многим из разрешенных к использованию средств. Энтомологи связывают рост численности вредителей с глобальным потеплением и участившимися периодами экстремальной жары.