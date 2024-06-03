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19:04, 3 июня 2024Путешествия

Кости туристки нашли через 23 года после ее исчезновения

Останки туристки нашли через 23 года после ее исчезновения в Австралии

Фото: Nikhil Singh / Unsplash

В Австралии нашли останки туристки, которая пропала без вести 23 года назад. Подробностями делится издание The Daily Telegraph.

В апреле 2001 года 24-летняя Келли Энн Кармайкл остановилась в хостеле для путешественников в национальном парке Голубые горы недалеко от Сиднея. Девушка отправилась на прогулку и не вернулась, последовавшие многолетние поиски ни к чему не привели.

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За это время появилось много теорий об исчезновении Кармайкл, в том числе о том, что она могла стать жертвой маньяка. Спустя 23 года в ходе несвязанной с ее поисками операции недалеко от города Катумба полицейский заметил в кустах чьи-то кости. Экспертиза показала, что останки принадлежат пропавшей девушке. Теперь правоохранителям предстоит установить причину ее кончины.

Ранее в Аргентине пропала туристка из Германии. 19-летняя девушка пошла в одиночный поход в горы, позже ее тело заметили с вертолета в глубоком ущелье.

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      Мария Борисова
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