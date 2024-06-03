Летевшей в самолете с ребенком россиянке аннулировали билеты за неявку на рейс

Летевшей в Калининград женщине аннулировали билеты из-за технической ошибки

Летевшей в самолете с ребенком россиянке аннулировали билеты из-за технической ошибки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Девушка и ее девятилетний сын следовали из Чебоксар в Калининград с пересадкой в Москве. Они приехали в аэропорт, зарегистрировались сразу на оба рейса и сдали в багаж два чемодана. До пункта назначения семья добралась без происшествий, но проблемы начались позже.

«В зоне выдачи багажа девушка обнаружила только чемодан ребенка, ее вещи не прилетели, — говорится в сообщении. — В процессе поисков Ксения узнала, что ее багаж остался в Шереметьево — якобы она не явилась на рейс до Калининграда». За «неявку» авиакомпания аннулировала россиянке и обратные билеты.

Отмечается, что в авиагавани соотечественнице пообещали решить вопрос в течение суток и направили запросы в Шереметьево. «Ксения сообщила, что поздно вечером 2 июня им, наконец, доставили багаж, — пишет источника. — Однако подтверждения о восстановлении обратных билетов пока нет».

Ранее российские туристы лишились отпуска в Омане по вине авиакомпании Oman Air. Рейс иностранного перевозчика из Москвы в столицу курортной страны, который должен был состояться 2 июня, сначала задерживался на два часа — с 23:20 до 1:20, а затем и еще дольше.