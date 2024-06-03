Минобрнауки сообщило о планах изменить дипломы о высшем образовании

Глава Минобрнауки Фальков сообщил о планах расширить приложение к диплому вузов

Минобрнауки планирует внести изменение в приложение к диплому о высшем образовании. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков, чьи слова приводит ТАСС.

О нововведениях он сообщил во время выступления на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

«В перспективе мы планируем приложение к диплому сделать расширенным, чтобы там был более широкий перечень информации полезной для работодателя», — пояснил министр.

Фальков также подчеркнул, что в дипломе необходимо зафиксировать квалификацию студента, которая привязана к предметной составляющей.

В мае Валерий Фальков заявил, что в России с 2025 года из-за повсеместного внедрения новой системы высшего образования упразднят понятие «бакалавр». «В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр". Это будет высшее образование и специализированное высшее образование», — пояснил он.