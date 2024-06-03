Москвичам рассказали о погоде на неделе

Синоптик Позднякова предсказала резкую смену погоды в столице

В ближайшие дни в столичном регионе жара сменится дождями и грозами. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Во вторник, 4 июня, в Москве в течение суток ожидается переменная облачность и дождь. Осадки местами будут сопровождаться грозой. Ночью ожидается до плюс 15 градусов тепла, днем — 26 градусов. В среду, 5 июня, ожидается малооблачная погода. Ночью — около 18 градусов тепла, а днем потеплеет до плюс 30 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

В четверг, 6 июня, в течение суток ожидается переменная облачность и дожди с грозами. Ночью ожидается около 21 градуса, а днем 26-28 градусов тепла со слабым ветром. В пятницу, 7 июня, москвичей ждет ясная погода, ночью воздух прогреется до плюс 19 градусов, днем до отметки не менее 28 градусов. Грозы вернутся в воскресенье, 9 июня. В ночные часы потеплеет до 19 градусов, днем до плюс 26 градусов.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал москвичам первую рабочую неделю июня с осадками и возможными подтоплениями.