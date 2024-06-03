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17:51, 3 июня 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли крупную схему по вывозу органов из страны

«Страна.ua»: экс-замглавы Минздрава Украины участвовал в схеме по вывозу органов

Фото: Yevhen Kotenko / Globallookpress.com

На Украине раскрыли крупную схему по вывозу человеческих органов из страны с участием бывшего заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник издания, в состав преступного сообщества входило 11 человек, включая экс-замглавы Минздрава, чье имя пока не разглашается. Также в продаже и вывозе органов из страны подозреваются врачи центральной городской больницы Киева и ряда других клиник.

«Органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии, с последующей продажей», — рассказал источник. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опроверг информацию о нелегальном вывозе оружия из страны. По его словам, ни одна единица оружия не покинула Украину нелегально с 2022 года.

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      Юрий Леонов
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