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10:30, 3 июня 2024Забота о себе

Назван простой рецепт для укрепления иммунитета и здоровья сердца

Нутрициолог Мартин призвала есть грецкие орехи для здоровья сердца

Фото: engin akyurt / Unsplash

Нутрициолог Шарлотта Мартин призвала каждый день есть измельченные грецкие орехи для профилактики болезней сердца. Простой рецепт для укрепления здоровья приводит издание Daily Mirror.

По словам Мартин, если в ежедневном рационе заменить часть красного мяса на растительный белок, это существенно снизит риск сердечных заболеваний. Самой подходящей альтернативой мясным продуктам нутрициолог назвала грецкие орехи. По ее словам, если их перемолоть, они будут напоминать по структуре мясной фарш.

Кроме того, Мартин отметила, что грецкие орехи улучшают качество диеты, так как богаты жирами, витаминами и минералами, а содержащаяся в них медь полезна для укрепления иммунитета, здоровья костей и сердца. «Это не означает, что вам следует стать веганом, но если иногда вместо мяса есть растительную пищу, это принесет ощутимую пользу здоровью», — заключила нутрициолог.

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      Екатерина Улитина
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