Названо число получивших помощь в первый год работы детского центра «Кораблик»

Четыре тысячи детей за год получили помощь в реабилитационном центре «Кораблик»

За первой год работы детского реабилитационного центра «Кораблик», помощь в учреждении получили более четырех тысячи детей. Это число «Ленте.ру» назвали в пресс-службе российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова.

Как рассказали в центре при РНИМУ, в центр обращаются родители со всей страны. Врачи центра готовы оказывать помощь детям с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе с орфанными. В центре лечат патологии и готовы принимать детей, состояние которых оценивается как особо тяжелое.

«Специалисты "Кораблика" восстанавливают утраченные и ограниченные функции детского организма после перенесенных заболеваний и возвращают ребят к обычной жизни», — сообщила «Ленте.ру» глава центра Анастасия Глазырина. Она отметила, что в центре также помогают детям, пострадавшим в катастрофах и авариях.

В открытии «Кораблика» принимали участие президент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что российские врачи спасли новорожденного с редкой патологией — у ребенка отсутствовали легкие.