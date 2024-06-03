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13:24, 3 июня 2024Путешествия

Ограничения на работу аэропорта в Казани сняли

Росавиация: ограничения на полеты в аэропорту Казани сняли

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ограничения на полеты в аэропорту Казани сняли в 13:00 по московскому времени. О возобновлении работы авиагавани 3 июня сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Во время закрытия воздушной гавани семь самолетов ушли на запасные аэродромы, заключил он.

Об ограничениях на полеты в авиагавани Казани стало известно ранее 3 июня. Уточнялось, что это необходимо для обеспечения безопасности. Самолеты полетели на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково).

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