В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

В Росавиации заявили о введении ограничений на полеты в аэропорту Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Уточняется, что ограничения в российской авиагавани введены для обеспечения безопасности.

31 мая жители Татарстана сообщили о замеченных в небе беспилотниках самолетного типа. По данным Telegram-канала Mash, Казань могли попытаться атаковать дальнобойными беспилотниками «Лютый». Для обеспечения безопасности полетов аэропорты Казани и Нижнекамска были временно закрыты для вылетов и прилетов по указанию органов управления воздушным движением. Вскоре ограничения были сняты.