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12:23, 3 июня 2024Путешествия

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

В Росавиации заявили о введении ограничений на полеты в аэропорту Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Уточняется, что ограничения в российской авиагавани введены для обеспечения безопасности.

31 мая жители Татарстана сообщили о замеченных в небе беспилотниках самолетного типа. По данным Telegram-канала Mash, Казань могли попытаться атаковать дальнобойными беспилотниками «Лютый». Для обеспечения безопасности полетов аэропорты Казани и Нижнекамска были временно закрыты для вылетов и прилетов по указанию органов управления воздушным движением. Вскоре ограничения были сняты.

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      Марк Успенский
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