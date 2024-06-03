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13:23, 3 июня 2024Бывший СССР

Оппозиция в Грузии подписала хартию президента

Оппозиция Грузии подписала инициированную президентом Зурабишвили хартию

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Оппозиционные партии Грузии подписали «грузинскую хартию», инициированную президентом республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что хартия президента является планом действий для оппозиции на осенние парламентские выборы, а также после них. Согласно документу, все политические партии, подписавшие его и получившие мандат по итогам выборов в парламент осенью 2024 года, обязуются выполнить условия хартии до конца первой весенней сессии.

В числе условий «грузинской хартии» указаны проведение досрочных парламентских выборов в следующем году, отмена всех законов, которые «вредят европейскому будущему», а также проведение судебной реформы и реформы МВД.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал вступление в силу закона «О прозрачности иностранного влияния» словами о том, что от принятия закона об иноагентах могли проиграть лишь недоброжелатели. Он также подчеркнул, что за два месяца о законе появилось множество дезинформации.

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      Александр Курбатов
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