Оппозиция в Грузии подписала хартию президента

Оппозиция Грузии подписала инициированную президентом Зурабишвили хартию

Оппозиционные партии Грузии подписали «грузинскую хартию», инициированную президентом республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что хартия президента является планом действий для оппозиции на осенние парламентские выборы, а также после них. Согласно документу, все политические партии, подписавшие его и получившие мандат по итогам выборов в парламент осенью 2024 года, обязуются выполнить условия хартии до конца первой весенней сессии.

В числе условий «грузинской хартии» указаны проведение досрочных парламентских выборов в следующем году, отмена всех законов, которые «вредят европейскому будущему», а также проведение судебной реформы и реформы МВД.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал вступление в силу закона «О прозрачности иностранного влияния» словами о том, что от принятия закона об иноагентах могли проиграть лишь недоброжелатели. Он также подчеркнул, что за два месяца о законе появилось множество дезинформации.