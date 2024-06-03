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11:18, 3 июня 2024Из жизни

Пенсионер нашел тысячелетнее серебро викингов и получил за него 23 тысячи рублей

Найденное в Великобритании серебро эпохи викингов признали сокровищем

Фото: Manx National Heritage

Серебряный слиток эпохи викингов, найденный на острове Мэн, Великобритания, оказался сокровищем. Об этом сообщает BBC News.

Пенсионер Джон Смарт обнаружил кусок серебра с помощью металлоискателя в июле 2022 года. Слиток достигает 6,7 сантиметра в длину и 0,75 сантиметра в ширину. Смарт, следуя закону, сообщил о находке в организацию «Национальное наследие острова Мэн» (MNH). Ливерпульский университет изучил слиток и пришел к выводу, что он состоит из серебра на 80 процентов. Слиток признали тысячелетним — датировали 900-1045 годами нашей эры.

Согласно законам острова Мэн, кладоискатели обязаны сообщать об артефактах, которые могут представлять археологический интерес, в MHN. Находки, объявленные сокровищами, отдаются во владение британской короне, и покрываются денежной компенсацией. Так, Смарт получил за серебряный слиток 200 фунтов стерлингов (23 тысячи рублей). Викингский артефакт выставят в музее Мэна.

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Куратор по археологии MNH Элиссон Фокс рассказала, что в эпоху викингов серебро было основной валютой. Слитки принимались торговцами наряду с серебряными монетами. Ученым неизвестно, был ли найденное Смартом серебро на время спрятано или потеряно владельцем.

Ранее сообщалось, что кладоискатели нашли сокровища легендарного польского авантюриста, лжепророка и отшельника Антони Ячевского. Большую часть клада составляют серебряные монеты, датируемые концом XVII — началом XVIII веков.

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