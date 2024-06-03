Покалечившей мужчину молотком и ножом за оскорбления россиянке вынесли приговор

В ХМАО жительнице, покалечившей мужчину молотком и ножом, дали 2 года условно

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к двум годам условно жительницу Советского района, покалечившую мужчину за оскорбления. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции региона.

31 октября 2023 года она во время ссоры нанесла потерпевшему удар молотком по голове, после чего взяла кухонный нож и им еще три раза ударила мужчину в живот и грудную клетку.

Во время судебного заседания потерпевший признал, что конфликт спровоцировало его аморальное поведение. Выяснилось, что он длительное время злоупотреблял алкоголем, оскорблял и упрекал подсудимую. Она признала вину и способствовала расследованию преступления.

Женщину признали виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Находке арестовали на пять суток оставившую маленькую дочь в такси женщину.