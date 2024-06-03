Президент Белоруссии назвал условие наступления мира на Украине

Лукашенко: если США захотят мир на Украине, он завтра будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главное условия наступления мира на Украине, заявив, что он наступит при желании США, передает ТАСС.

«Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав», — заявил Лукашенко.

По его словам, США намерены «утопить Россию» в противодействии с Украиной, чтобы иметь возможность самостоятельно разобраться с Китаем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский снова отказался от переговоров с Россией и назвал их нереалистичными. По его мнению, Россия якобы может использовать паузу в боевых действиях, чтобы «укрепить свои мускулы на поле боя».

