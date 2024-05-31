Зеленский снова отказался от переговоров с Россией

Зеленский: переговоры с Россией нереалистичны

Президент Украины Владимир Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, назвав их нереалистичными в интервью The Guardian.

«Зеленский заявил, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы “ловушкой”», — передает слова украинского лидера издание.

По его мнению, Россия якобы может использовать паузу в боевых действиях, чтобы «укрепить свои мускулы на поле боя».

В апреле Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира». По словам политика, Киев готов обсуждать урегулирование конфликта с другими странами, но не с российскими властями и дипломатами.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что возобновлению российско-украинского переговорного процесса мешает законодательный запрет на переговоры, который принял лично Владимир Зеленский.