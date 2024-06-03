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15:14, 3 июня 2024Путешествия

Пьяный россиянин попал в больницу после стычки с полицией в самолете

«Авиаторщина»: пьяный россиянин устроил дебош в самолете и ударил полицейского

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россиянин устроил пьяный дебош в аэропорту Шереметьево и попал в больницу. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в мае перед рейсом из Москвы в Петропавловск-Камчатский. После посадки в самолет 49-летний уроженец Камчатки Олег Г. начал материться, оскорблять бортпроводников и угрожать им расправой. Экипаж вызвал на борт полицию.

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Сотрудники МВД пригласили дебошира пройти в отделение, но тот отказался и ударил инспектора в грудь. «Полицейские данный выпад не оценили, положили неадеквата лицом в пол и надели наручники», — пишет источник. Уточняется, что в результате стычки мужчина сильно ушибся лбом.

Россиянину оказали первую помощь на месте, затем его госпитализировали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее российскую стюардессу уличили в краже спасательных жилетов с работы. Ворованные вещи нашел бывший арендодатель женщины, который сдавал ей дом в Домодедове.

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      Мария Борисова
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