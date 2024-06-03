Расправившихся с отцом и спрятавших тело в диван супругов осудили в Москве

В Москве суд вынес приговор паре, убившей отца и спрятавшей его тело в диван

Московский городской суд приговорил 29-летнего Андрея Легонькова и его 30-летнюю жену Елену Потапову к 18 и 16 годам колонии за расправу над родственником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Следствие и суд установили, что в ночь на 1 января 2023 года мужчина вместе с супругой напал на своего отца. Пара нанесла мужчине не менее десяти ударов по голове, после чего принялась душить его поясом от халата. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, супруги похитили его банковскую карту, паспорт и телефон.

Тело они обернули в пакеты, пледы, пеленки и покрывало и спрятали в поддон дивана, а по дому расставили ароматизаторы. С телефона отца пара также вела переписку с его родственниками. Только спустя полтора года его сестра заподозрила неладное и обратилась в полицию.

К этому времени Легоньков и Потапова сняли с карты мужчины 1,3 миллиона рублей. Их задержали в Казани.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае россиянин расправился с участковым.