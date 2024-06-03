Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:23, 3 июня 2024Силовые структуры

Расправившихся с отцом и спрятавших тело в диван супругов осудили в Москве

В Москве суд вынес приговор паре, убившей отца и спрятавшей его тело в диван

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московский городской суд приговорил 29-летнего Андрея Легонькова и его 30-летнюю жену Елену Потапову к 18 и 16 годам колонии за расправу над родственником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Следствие и суд установили, что в ночь на 1 января 2023 года мужчина вместе с супругой напал на своего отца. Пара нанесла мужчине не менее десяти ударов по голове, после чего принялась душить его поясом от халата. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, супруги похитили его банковскую карту, паспорт и телефон.

Тело они обернули в пакеты, пледы, пеленки и покрывало и спрятали в поддон дивана, а по дому расставили ароматизаторы. С телефона отца пара также вела переписку с его родственниками. Только спустя полтора года его сестра заподозрила неладное и обратилась в полицию.

К этому времени Легоньков и Потапова сняли с карты мужчины 1,3 миллиона рублей. Их задержали в Казани.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае россиянин расправился с участковым.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      НАСА утвердило новую дату запуска Starliner

      В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера

      Россиянин погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ на движущийся автомобиль

      49-летняя Яна Рудковская и ее мать показали фигуры в купальниках

      Украинский беспилотник атаковал российский регион

      Белый дом назвал состав делегации на мирной конференции по Украине

      Мигрант объяснил высадку из такси говоривших про «Крокус» участников СВО

      Избитый немцами 18-летний «мастер доносов» попал под суд

      Бывшая соратница Пригожина рассказала о тревожной обстановке в преддверии мятежа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше