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00:00, 4 июня 2024Бывший СССР

Реакцию российских военных на перехват дронов ВСУ «Баба Яга» сняли на видео

В сети появилось видео с реакцией «Северян» на перехват дронов ВСУ «Баба Яга»

Фото: Stringer / Reuters

Реакция российских военных на перехват украинских дронов «Баба Яга» попала на видео.

На опубликованных кадрах видно, как FPV-дрон сбивает украинский беспилотник. «Северяне» отреагировали на случившееся радостными криками.

Ранее стало известно, что российские бойцы начали эффективнее уничтожать дроны «Баба Яга» с помощью тепловизоров. Как рассказал генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко, эти беспилотники можно сбить только стрелковым оружием при наличии тепловизионного прицела.

В апреле во время обысков в московском офисе на Партизанской улице сотрудники ФСБ нашли дрон «Баба Яга». Мужчина, у которого он был изъят, объяснил, что хотел изучить беспилотник.

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      Марина Совина
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