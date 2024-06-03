Реакцию российских военных на перехват дронов ВСУ «Баба Яга» сняли на видео

В сети появилось видео с реакцией «Северян» на перехват дронов ВСУ «Баба Яга»

Реакция российских военных на перехват украинских дронов «Баба Яга» попала на видео.

На опубликованных кадрах видно, как FPV-дрон сбивает украинский беспилотник. «Северяне» отреагировали на случившееся радостными криками.

Ранее стало известно, что российские бойцы начали эффективнее уничтожать дроны «Баба Яга» с помощью тепловизоров. Как рассказал генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко, эти беспилотники можно сбить только стрелковым оружием при наличии тепловизионного прицела.

В апреле во время обысков в московском офисе на Партизанской улице сотрудники ФСБ нашли дрон «Баба Яга». Мужчина, у которого он был изъят, объяснил, что хотел изучить беспилотник.