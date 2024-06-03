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11:30, 3 июня 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз рыбы и морепродуктов в одну страну

Рыбный союз: экспорт рыбы и морепродуктов из России в Японию вырос на 22 %

Фото: Micheile Henderson / Unsplash

По итогам первого квартала 2024 года суммарные объемы вывоза рыбы и морепродуктов из России в Японию увеличились на 22 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили отметку в 20 тысяч тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Аналитического центра Рыбного союза.

Эксперты отметили, что в физическом выражении поставки фактически вернулись на уровень 2021 года. В денежном плане показатель увеличился на 16 процентов и достиг уровня в 187 миллионов долларов.

Рекордный прирост продемонстрировали поставки российской нерки (4,5 тысячи тонн) и краба стригуна-опилио (2,8 тысячи тонн, плюс 86 процентов). В свою очередь, экспорт морских ежей (2,5 тысячи тонн) и сурими из минтая (1,6 тысячи тонн) за год практически не изменились. В то же время объемы поставок красной икры за этот период времени увеличились вдвое и составили 1,3 тысячи тонн.

В настоящее время Россия входит в восьмерку крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов в Японию. Ее доля в структуре импорта азиатской страны составляет 5 процентов в физическом и 7 процентов в денежном выражении, заключили в Рыбном союзе.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о резком росте объемов вывоза рыбной продукции с Дальнего Востока. За первые несколько недель января из региона отправили на экспорт в общей сложности почти 30 тысяч тонн, что стало максимальным показателем для этого периода времени за последние пять лет. Для сравнения, в январе 2023-го из региона было экспортировано чуть более 12 тысячи тонн рыбной продукции.

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      Анатолий Акулов
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