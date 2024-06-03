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16:15, 3 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об аномальной жаре в туристическом регионе

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Об опасной погоде в туристическом регионе сообщили в местном МЧС.

По данным ведомства, с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах полуострова температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.

Спасатели призвали жителей и гостей республики соблюдать меры предосторожности. Например, пить больше воды, избегать интенсивных нагрузок, сократить пребывание на улице и исключить алкоголь.

Ранее россиян предупредили об опасности, угрожающей Краснодарскому краю. 3 июня в курортном регионе ожидается высокий риск пожаров.

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      Мария Борисова
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