Россиян предупредили об аномальной жаре в туристическом регионе

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Об опасной погоде в туристическом регионе сообщили в местном МЧС.

По данным ведомства, с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах полуострова температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.

Спасатели призвали жителей и гостей республики соблюдать меры предосторожности. Например, пить больше воды, избегать интенсивных нагрузок, сократить пребывание на улице и исключить алкоголь.

Ранее россиян предупредили об опасности, угрожающей Краснодарскому краю. 3 июня в курортном регионе ожидается высокий риск пожаров.