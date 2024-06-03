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14:27, 3 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Краснодарского края

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС.

3 июня местами в северо-восточных, юго-восточных и центральных районах Кубани (исключая Краснодар) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Сотрудники МЧС напомнили, что разводить костры необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра.

«По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей, — говорится в сообщении. — Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 в пожарную охрану».

Ранее пьяная пассажирка самолета напала на бортпроводника по пути из Сочи в Москву.

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      Фариза Бацазова
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