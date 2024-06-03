Россиян предупредили об опасных последствиях маникюра в салонах

Из-за некачественной обработки инструментов в маникюрном салоне можно заразиться инфекциями, заявили врач-дерматолог Мария Польнер и доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко. Об опасных последствиях маникюра и педикюра они предупредили в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск вышел на платформе «Смотрим».

«Что можно получить в маникюрном салоне? Это грибковое поражение ногтя — онихомикоз. Это бактериальная инфекция, например, панариций. Или, например, заражение инфекционным процессом, который является вирусным, то есть это гепатиты B или С», — рассказала Польнер. Она отметила, что в маникюрном салоне также есть небольшой риск заразиться ВИЧ-инфекцией.

Шаповаленко, в свою очередь, предупредила о риске заражения синегнойной палочкой. «Синегнойная палочка вызывает деструкцию, очень быстрое воспаление и быстрое расплавление костной ткани», — сообщила она.

Помимо недобросовестной обработки инструментов, к осложнениям из-за маникюра может привести неаккуратное выполнение этой процедуры, указала Польнер. В этом случае мастер наносит клиенту микротравмы, которые затем при выполнении каких-либо бытовых задач могут привести к инфекционному процессу.

Чтобы избежать опасных последствий, Шаповаленко рекомендовала при посещении таких салонов обращать внимание на чистоту в помещении. «Должно быть индивидуальное рабочее место, не должны все сидеть за одним столом, мастер должен работать в перчатках», — добавила она. Кроме того, по словам Польнер, мастер должен продемонстрировать посетителю, что все инструменты стерильны.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что из-за покрытия ногтей гель-лаком возрастает риск меланомы. Она объяснила, что риск возникновения онкологического заболевания увеличивается из-за ультрафиолетового излучения ногтевых ламп.