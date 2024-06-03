Россияне нанесли водным ресурсам страны ущерб на 30 миллионов рублей и попались

На Сахалине задержали подозреваемых в незаконной добыче трепанга и гребешка

В Сахалинской области полиция задержала десятерых подозреваемых в незаконной добыче трепанга и гребешка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ.

По версии следствия, задержанные создали криминальную группу, участники которой занимались незаконным выловом морских животных и их продажей за пределами региона. Всех участников группировки поймали с поличным. На месте преступления обнаружили несколько мешков трепанга и очищенного морского гребешка.

Всего силовики изъяли из незаконного оборота более 20 тысяч экземпляров трепанга сушеного, 378 – сырого и 875 морских гребешков. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный водным биоресурсам России, может превышать 30 миллионов рублей.

Ранее в Красноярском крае пограничники изъяли незаконно добытую рыбу почти на полмиллиарда рублей.

