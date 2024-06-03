Россиянину по ошибке отключили свет на два месяца

Жителю Улан-Удэ по ошибке отключили свет в квартире на два месяца

Жителю Улан-Удэ по ошибке отключили в квартире свет на два месяца. Россиянин добился перерасчета платы за электроэнергию, сообщает Советский районный суд города.

Мужчина оплачивал коммунальные услуги вовремя и никаких задолженностей не имел. Он несколько раз обращался в АО «Читаэнергосбыт», но на его заявления об отключении не реагировали. В итоге пострадавший подал в суд на компанию.

Позже представитель ресурсоснабжающей организации пояснил, что они направили заявку в ООО «Юрлекс» на отключение света в соседней с мужчиной квартире. Об ошибочном лишении электроэнергии они не знали.

Суд частично удовлетворил иск, с организации взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей вместо запрашиваемых 100 тысяч рублей. Решение было обусловлено тем, что в момент отключения россиянин в квартире не проживал.

Ранее россиянам напомнили, что отключить услуги ЖКХ могут при задержке оплаты более чем на два месяца. Перед тем как это сделать, собственника квартиры должна предупредить управляющая компания.