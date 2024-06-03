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21:23, 3 июня 2024Россия

Российский регион за сутки атаковали 20 беспилотников ВСУ

Врио курского губернатора Смирнов: за сутки регион атаковали 20 дронов ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Курская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за сутки над регионом сбили 20 дронов. Об этом рассказал врио главы приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены неподалеку от села Гордеевка и города Суджи. Кроме того, под удар попала деревня Обуховка, где из-за сброса с дрона взрывного устройства был поврежден частный дом. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

В понедельник, 3 мая, украинские БПЛА также атаковали Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, удар был нанесен по одному из сельскохозяйственных предприятий в селе Грузское.

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      Марина Совина
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