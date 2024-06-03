Российский регион за сутки атаковали 20 беспилотников ВСУ

Курская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за сутки над регионом сбили 20 дронов. Об этом рассказал врио главы приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что беспилотники были уничтожены неподалеку от села Гордеевка и города Суджи. Кроме того, под удар попала деревня Обуховка, где из-за сброса с дрона взрывного устройства был поврежден частный дом. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.
В понедельник, 3 мая, украинские БПЛА также атаковали Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, удар был нанесен по одному из сельскохозяйственных предприятий в селе Грузское.