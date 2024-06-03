Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 3 июня 2024Мир

США подтвердили запрет для Украины бить по России ракетами ATACMS

Постпред США при НАТО Смит: запрет ВСУ бить по России ATACMS остается неизменным

Фото: 8th United States Army / Reuters

США оставляют неизменным запрет для Украины бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, ее слова передает ТАСС.

Постпред США в альянсе сообщила, что Киев обращался к американским властям по поводу использования ВСУ «некоторых из полученных средств поражения» для ударов по России.

«Однако позиция по [ракетам] ATACMS большой дальности остается той же самой», — подтвердила Смит.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов, наносимых по территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов впервые появился на публике в военной форме. Что означают его погоны?

      39-летняя Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном нижнем белье

      Стала известна возможная дата рассмотрения Думой поправок в Налоговый кодекс

      Мэр «столицы секс-вечеринок» исполнил желания гадалки из-за голосов ангелов

      Российские морпехи испытают бронещит спецназа

      Домохозяйкам напомнили о советском способе борьбы с тараканами

      США подтвердили запрет для Украины бить по России ракетами ATACMS

      Во Франции заявили о находящихся на Украине военных республики

      В российском регионе привели в готовность силы ПВО

      Записавшийся в «Вагнер» из колонии россиянин вспомнил разговор с Пригожиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше