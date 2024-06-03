США подтвердили запрет для Украины бить по России ракетами ATACMS

Постпред США при НАТО Смит: запрет ВСУ бить по России ATACMS остается неизменным

США оставляют неизменным запрет для Украины бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, ее слова передает ТАСС.

Постпред США в альянсе сообщила, что Киев обращался к американским властям по поводу использования ВСУ «некоторых из полученных средств поражения» для ударов по России.

«Однако позиция по [ракетам] ATACMS большой дальности остается той же самой», — подтвердила Смит.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов, наносимых по территории России.