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20:08, 3 июня 2024Экономика

Стала известна возможная дата рассмотрения Думой поправок в Налоговый кодекс

В ГД предложили назначить рассмотрение поправок в Налоговый кодекс на 20 июня

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госдума может начать рассмотрение поправок в Налоговый кодекс и федеральный бюджет на 2024-2026 годы 20 июня. Назначить первое чтение бюджетного пакета законопроектов на эту дату предложил думский комитет по бюджету и налогам, заявил его глава Андрей Макаров, его слова приводит ТАСС.

При этом предполагается установить срок направления замечаний и предложений по документам до 17 июня. Парламентарий напомнил, что дату первого чтения назначает Совет Госдумы, профильный комитет же выступил со своим предложением.

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Ранее Макаров рассказал, что внесенный на обсуждение пакет состоит из пяти законопроектов: поправки в закон о бюджете на 2024 год, изменения Бюджетного кодекса, закона о ежегодной выплате работающим родителям, закона о пенсионном обеспечении военных и изменения налоговой системы. До его рассмотрения предполагается провести встречи с экспертами.

Согласно предложенным Минфином изменениям налоговой системы, россияне с доходом от 2,4 миллиона рублей в год будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до 5 миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год.

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