Стала известна возможная дата рассмотрения Думой поправок в Налоговый кодекс

В ГД предложили назначить рассмотрение поправок в Налоговый кодекс на 20 июня

Госдума может начать рассмотрение поправок в Налоговый кодекс и федеральный бюджет на 2024-2026 годы 20 июня. Назначить первое чтение бюджетного пакета законопроектов на эту дату предложил думский комитет по бюджету и налогам, заявил его глава Андрей Макаров, его слова приводит ТАСС.

При этом предполагается установить срок направления замечаний и предложений по документам до 17 июня. Парламентарий напомнил, что дату первого чтения назначает Совет Госдумы, профильный комитет же выступил со своим предложением.

Ранее Макаров рассказал, что внесенный на обсуждение пакет состоит из пяти законопроектов: поправки в закон о бюджете на 2024 год, изменения Бюджетного кодекса, закона о ежегодной выплате работающим родителям, закона о пенсионном обеспечении военных и изменения налоговой системы. До его рассмотрения предполагается провести встречи с экспертами.

Согласно предложенным Минфином изменениям налоговой системы, россияне с доходом от 2,4 миллиона рублей в год будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до 5 миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год.