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13:50, 3 июня 2024Экономика

В Госдуму внесли поправки по изменению налогов

Депутат Макаров: Госдума рассмотрит поправки по изменению налогов вне очереди

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Госдума рассмотрит поправки по изменению налогов во внеочередном порядке, в течение 30 дней. Об этом заявил депутат, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, его цитирует РИА Новости.

По словам парламентария, внесенный на обсуждение пакет состоит из пяти законопроектов: поправок в поправки в закон о бюджете на 2024 год, изменения Бюджетного кодекса, закона о ежегодной выплате работающим родителям, закона о пенсионном обеспечении военных и изменения налоговой системы.

«До рассмотрения законопроектов в первом чтении мы предполагаем провести специальные встречи с экспертами, экспертные советы, чтобы обсудить вопросы, в каком направлении необходимо корректировать, если есть необходимость корректировать, законы, чем их целесообразно было бы дополнить», — пообещал Макаров.

Правительство одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы страны 30 мая. Россияне с доходом от 2,4 миллиона рублей в год будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до пяти миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год.

Согласно предварительной оценке Минфина, федеральная казна получит в результате этих изменений в 2025 году 2,6 триллиона рублей. Из этой суммы 1,6 триллиона рублей поступят от повышения налога на прибыль до 25 процентов. Еще 533 миллиарда рублей окажутся доступны вследствие расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.

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