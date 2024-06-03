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20:40, 3 июня 2024Россия

Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

ВСУ за день атаковали девять населенных пунктов в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день атаковали девять населенных пунктов в Курской области. О массированной атаке сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрелам подверглись села Горналь, Гордеевка, Кульбаки и Сергеевка, а также деревни Елизаветовка, Куриловка и поселок Краснооктябрьский. В результате атаки в Гордеевке повреждения получила линия электропередачи.

Помимо того, атаки беспилотных летательных аппаратов БПЛА) зафиксировали около Суджи, села Гордеевка и деревни Обуховка. В последней повреждения получило одно домовладение. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил Смирнов.

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Накануне дрон ВСУ сбросил неизвестное взрывное устройство на легковую машину в Курской области. «Украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя», — написал врио главы региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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