Суд в Москве арестовал израильтянина по запросу Германии

Пресненский районный суд Москвы арестовал израильтянина Лирона Басиса по запросу Германии. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.
Басис заключен под стражу на 40 дней — до 7 июля. Израильтянин находился в межгосударственном розыске правоохранительных органов ФРГ по подозрению в мошенничестве.
Мужчина был задержан в гостинице на Новом Арбате в российской столице 29 мая, сообщают «Известия».
Как пишет издание, Басис и еще трое подозреваемых с 2018 года совершали преступления в сфере кибертрейдинг.