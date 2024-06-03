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22:45, 3 июня 2024Силовые структуры

Суд в Москве арестовал израильтянина по запросу Германии

Пресненский суд в Москве арестовал израильтянина Басиса по запросу Германии

Пресненский районный суд Москвы арестовал израильтянина Лирона Басиса по запросу Германии. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Басис заключен под стражу на 40 дней — до 7 июля. Израильтянин находился в межгосударственном розыске правоохранительных органов ФРГ по подозрению в мошенничестве.

Мужчина был задержан в гостинице на Новом Арбате в российской столице 29 мая, сообщают «Известия».

Как пишет издание, Басис и еще трое подозреваемых с 2018 года совершали преступления в сфере кибертрейдинг.

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      Марина Совина
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