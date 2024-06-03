В соцсети X разрешили публиковать порно

Cоцсеть X разрешила пользователям публиковать контент для взрослых

Соцсеть X (бывшая Twitter) обновила свои правила, разрешив пользователям публиковать порно. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что на платформе можно будет «делиться произведенными по обоюдному согласию изображениями наготы или сексуального поведения взрослых». При этом подобный контент должен будет помечаться как конфиденциальный. Пользователи, которым еще не исполнилось 18 лет, а также те, кто не указал дату рождения в профиле, не смогут просматривать откровенные материалы.

Новые правила X также запрещают контент, «пропагандирующий эксплуатацию, несогласие объективацию, сексуализацию несовершеннолетних или причинение им вреда».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении X. Cоцсеть обвинили в нарушении обязательств по удалению незаконного контента.