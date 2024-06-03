У офицера МВД России решили конфисковать имущество на 124 миллиона рублей

Прокуратура требует изъять у офицера УМВД Петербурга имущество на 124 млн руб.

Прокуратура подала иск об изъятии в доход государства имущества стоимостью 124 миллиона рублей, принадлежащего бывшему сотруднику Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте и антикоррупционного подразделения петербургской полиции Александру Кожемякину, его матери и родной сестре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий просит Колпинский суд Санкт-Петербурга конфисковать шесть земельных участков, четыре жилых и два нежилых помещения в Ленинградской области, золотые и серебряные слитки, приобретенные офицером МВД России и его семьей на неподтвержденные доходы с 2007 по 2013 год.

Кожемякин пришел служить в МВД в 1995-м на должность старшего оперуполномоченного. За годы службы он дорос до начальника отдела по противодействию коррупции, закончил карьеру на Урале.

18 апреля сообщалось, что Приморский суд Санкт-Петербурга изъял в доход государства автомобиль марки Porsche Cayenne и две квартиры у бывшего заместителя начальника управления МВД по Калининскому району — начальницы полиции Ксении Кокониной, уволенной со службы в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение.