На Западе назвали наиболее опасный момент СВО

FT: чиновники Запада боялись применения Россией ядерного оружия осенью 2022 года

Чиновники стран Запада боялись применения Россией ядерного оружия осенью 2022 года, на которую якобы пришелся наиболее опасный момент специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Financial Times.

«Ближе всего мир подошел к настоящему ядерному кризису из-за Украины в октябре 2022 года (...). Был один уик-энд, когда западные чиновники серьезно обеспокоились тем, что Россия может оказаться на грани применения ядерного оружия», — утверждается в публикации.

По данным издания, о ядерной угрозе со стороны России на Западе заговорили на фоне тактической перегруппировки российских войск в Херсонской области. В связи с опасениями, что Москва может применить ядерное оружие, западные чиновники разработали план ответных действий. Согласно ему, США и их союзники при повторении подобной ситуации пригрозят прямым вмешательством в украинский конфликт, а также обратятся к крупным державам, например, Китаю и Индии, чтобы те отговорили Россию от задействования ядерного оружия.

В марте 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие исключительно в случае реальной угрозы существованию страны.