Укрывавшую у себя двух украинских военных жительницу ЛНР обвинили в госизмене

Жительницу ЛНР, укрывавшую в своей квартире военных ВСУ, обвинили в госизмене

Жительницу Луганской народной республики (ЛНР), укрывавшую в своей квартире двух украинских военных, обвинили в государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 50-летняя женщина действовала по заданию представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Она скрыла военных Вооруженных сил Украины от российских органов власти, после чего попыталась помочь им перебраться на территорию Украины.

Обвиняемая обеспечила мужчин сим-картами местного оператора связи и фиктивными медицинскими документами, чтобы они могли проехать под видом больных. При попытке выезда военных задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, прокуратура республики признала его законным.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) перед судом предстанет француз Куэста Хьюго Джулиан по делу о наемничестве.