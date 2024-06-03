В Белом доме открестились от решения не приглашать Россию в Нормандию

Кирби: США не причастны к решению не приглашать Россию на торжества в Нормандию

США не причастны к решению не приглашать Россию на торжества по случаю 80-летия высадки союзников Нормандии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

«Насколько мне известно, это было решение, принятое французским правительством. И пусть оно говорит о нем. Уважаем это решение», — поведал Кирби. Он также открестился от просьбы оценить соответствующее решение Парижа.

31 мая мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что представители России не планировали посещать торжества в Нормандии.

За день до этого в Елисейском дворце официально заявили, что Москва не получала приглашения. Там пояснили, что «условия для этого не сложились».