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00:45, 4 июня 2024Мир

В Белом доме открестились от решения не приглашать Россию в Нормандию

Кирби: США не причастны к решению не приглашать Россию на торжества в Нормандию
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США не причастны к решению не приглашать Россию на торжества по случаю 80-летия высадки союзников Нормандии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

«Насколько мне известно, это было решение, принятое французским правительством. И пусть оно говорит о нем. Уважаем это решение», — поведал Кирби. Он также открестился от просьбы оценить соответствующее решение Парижа.

31 мая мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что представители России не планировали посещать торжества в Нормандии.

За день до этого в Елисейском дворце официально заявили, что Москва не получала приглашения. Там пояснили, что «условия для этого не сложились».

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      Марина Совина
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